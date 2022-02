A Sanemar pretende realizar concurso para fiscais de saneamento ainda em 2022 - Divulgação

A Sanemar pretende realizar concurso para fiscais de saneamento ainda em 2022Divulgação

Publicado 03/02/2022 11:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou em 01/02 o treinamento de novos fiscais de Obras e Meio Ambiente convocados recentemente, aprovados em concurso público municipal realizado em 2018. A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e a Secretaria de Urbanismo informam que os oito agentes atuarão especificamente nas ações de saneamento.

Vem mais concurso

A presidente da Sanemar, Rita Rocha, aproveitou a oportunidade do treinamento para anunciar que, ainda este ano, a companhia planeja promover novo concurso público para lotação do seu quadro de fiscais. “A cobertura de saneamento vem crescendo em Maricá, e é preciso mais fiscalização", disse.

Bruno Marins, diretor responsável pelo treinamento durante um mês, disse que as oficinas vão abordar questões de legislação urbanística e saneamento básico. Haverá ainda palestras e visitas técnicas às estruturas de saneamento, ao sistema lagunar, à sede do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), entre outras atividades teóricas e práticas.