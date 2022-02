Prazo estendido para o recadastramento do bilhete único - Divulgação

Publicado 03/02/2022 12:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá ampliou o prazo de recadastramento de beneficiários do Bilhete Único Universitário até 21/02. A decisão tem a finalidade de estimular a adesão, visto que, do total de 4.550 beneficiários, somente 2.115 concluíram as etapas do recadastramento anual iniciado em novembro do ano passado.

O programa atende universitários e alunos de cursos técnicos que moram em Maricá e que estudam em outro município, incluindo os contemplados pelo Programa Passaporte Universitário.

Caso o cartão dos usuários não seja atualizado, o aluno terá o seu bilhete cancelado. O procedimento deve ser feito na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Domício da Gama, s/n, lote 4, quadra 14, loja 01, no Centro.

Para realizar o recadastramento, os alunos devem apresentar os seguintes documentos: declaração de matrícula, grade curricular, comprovante de residência (luz, água, telefone fixo, gás, contrato de aluguel - se for em nome de terceiro a declaração de residência e a xerox do RG do proprietário do imóvel).