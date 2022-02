A colisão entre os dois automóveis foi forte,os dois carros ficaram destruídos - Foto: Tonico Cohen

Publicado 04/02/2022 15:56 | Atualizado 04/02/2022 17:22

Maricá - Na tarde desta sexta-feira (04/02) dois automóveis se envolveram em um acidente de trânsito naa Rua 83 com a 90, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, a colisão e o impacto da batida foi bem grave, os dois veículos ficaram destruídos.



Os populares informaram que os dois condutores estava em alta velocidade e bateram de forma violenta no cruzamento entre as duas ruas.



Um dos carros ficou de cabeça para baixo, os dois motoristas por incrível que pareça, devido a gravidade da colisão não sofreram ferimentos, eles passam bem.



Bombeiros foram acionados para o local e continuam auxiliando os envolvidos no acidente e os agentes da Policia Militar também foram chamados para realizar a ocorrência e cuidar do trânsito.