A obra na RJ-106 em Inoã já começou, em parceria com o DER - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 10:33 | Atualizado 07/02/2022 10:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), informa que a partir de hoje (segunda-feira 07/02), a faixa da direita da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) ficará interditada na altura de Inoã, no sentido Centro de Maricá, do Centro de Inoã para obras de reforço estrutural da passagem subterrânea de pedestres.

A obra é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão vinculado ao governo do estado, e a Prefeitura vai cooperar nas etapas de execução.



A obra do DER consiste na inclusão de estrutura de proteção de concreto para aliviar a passagem subterrânea da sobrecarga dos veículos que trafegam pela RJ-106.



Obra nos dois sentidos da pista



As intervenções vão durar aproximadamente 30 dias em cada sentido da pista, totalizando 60 dias. Após as conclusões das ações da faixa da direita, o mesmo procedimento de interdição será adotado no sentido São Gonçalo.



A previsão é que as faixas sejam liberadas durante a semana do feriado de Carnaval, visando minimizar o impacto no trânsito local durante o feriadão.