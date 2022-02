73 comerciantes em situação irregular foram notificados na orla da Barra a Ponta Negra no último fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 10:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá notificou 73 comerciantes entre sábado e este domingo (dias 5 e 6/02) durante a “Operação Orla Limpa” para fiscalizar comércios e atividades irregulares à beira das lagoas e praias da Barra, Cordeirinho e Ponta Negra.

A ação começou no dia 29 de janeiro na orla de Itaipuaçu e acontecerá sempre nos finais de semana até o fim do verão. A iniciativa é da Coordenadoria de Posturas, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional e Guarda Municipal.

O subsecretário Municipal de Transporte, Claudio Monteiro, disse que a operação acontecerá nas orlas da cidade até o fim do verão. “Iremos a todas as regiões e queremos que esse tipo de ação seja constante, principalmente nos locais com maior concentração de público, visitantes e banhistas”, afirmou.

As equipes atuaram nas áreas de lazer às margens das lagoas das Amendoeiras, Parque Nanci, Itapeba, Araçatiba e Guaratiba. Durante a fiscalização, os agentes verificam documentações dos comerciantes, como o alvará de funcionamento, além de promover o ordenamento urbano com a desobstrução do passeio público nas orlas.