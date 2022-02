O ônibus híbrido é alimentado por duas fontes de energia: baterias e motores movidos a diesel ou biocombustível e é melhor para o meio ambiente - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/02/2022 13:09

Maricá - De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Maricá, a partir do mês de maio o município será o primeiro do Brasil a produzir seus próprios ônibus híbridos (elétrico + etanol), emissão de fumaça é 90% menor em relação aos ônibus tradicionais, um grande benefício ao meio ambiente.

O ônibus híbrido é alimentado por duas fontes de energia: baterias e motores movidos a diesel ou biocombustível. Os sistemas podem operar de modo conjunto ou independente.



A Tecnologia para fabricar na cidade os ônibus híbridos virão de uma parceria entre a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe), da UFRJ e a Prefeitura de Maricá, a partir de tecnologia desenvolvida em um convênio.



Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento do município disse que o município passará a receber royalties da patente e sem a emissão de carbono. Os ônibus (que têm tarifa zero para a população da cidade) serão fabricados em linha de montagem instalada na própria cidade de Maricá.



Um efeito positivo nesse momento de fim de pandemia é a possibilidade de com isso ainda gerar mais empregos dentro do município.