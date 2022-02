A Rua ficará interditada por 30 dias para obra de drenagem - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 20:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), informa que a Rua Ari Spindola, no Flamengo, segue parcialmente interditada no trecho entre o Cemitério Municipal e o Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT) para a execução de serviços de drenagem.

Os motoristas que seguem em direção à Avenida Roberto Silveira, sentido Avenida Joaquim Mendes, deverão virar na Rua Sargento Lobato e entrar na Rua Ivan Diniz Gonçalves, para retornar à Avenida Ari Spindola.

Quem trafega vindo da Avenida Roberto Silveira terá seu trânsito interrompido na altura do CDT.

Durante a intervenção, prevista para durar 30 dias, a via ficará totalmente fechada neste trecho, com acesso permitido somente para moradores. Desde o início da obra os orientadores de trânsito estão no local para prestar auxílio aos motoristas.