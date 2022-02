Moradora tem carro furtado, arrombado e depenado em frente de sua casa na Orla de Itaipuaçu - Foto: Rede Social

Publicado 08/02/2022 11:38

Maricá - Um automóvel foi depenado e arrombado na frente da residência da proprietária do veículo em Itaipuaçu no dia de ontem, segunda-feira (07/02).

O furto e a depredação do automóvel aconteceu na Orla de Itaipuaçu na altura da Rua 83, a dona do carro saiu de casa e o encontrou arrombado e sem rádio e sem estepe, o veículo estava estacionado em frente a residência dela.



Os moradores de Itaipuaçu clamam as autoridades que intensifiquem o policiamento no bairro que vem sofrendo muito com furtos, roubos e arrombamentos.