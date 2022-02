Previsão de pancadas de chuva fraca a moderada e queda de temperatura na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2022 14:11 | Atualizado 08/02/2022 14:17

Maricá - O município de Maricá entrou em estágio de atenção devido à possibilidade de pancadas de chuvas fraca a moderada com raios e ocasionalmente forte. O tempo já apresentou uma mudança significativa de ontem pra hoje (07/02 para 08/02), e a previsão meteorológica é de mais queda de temperatura.

O setor de meteorologia da Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa que as temperaturas variam de 24ºC a 29ºC e o tempo se manterá instável.



A mudança climática ocorre por conta do excesso de calor, umidade e ventos fortes. Um sistema frontal se aproxima pelo sul do estado. Em caso de emergência, a Defesa Civil está de prontidão pelos números 199, 2637-1999 e 97000-5782 (WhatsApp).