Motorista de caminhão de empresa de bebidas faz bandalha e causa transtornos no Centro de MaricáFoto: Carlos Alberto / Maricá Total

Publicado 10/02/2022 11:09

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (10/02) um motorista de uma empresa que fabrica bebidas deixou o trânsito caótico no Centro da cidade, causando um grande congestionamento e incomodando motoristas que dirigiam corretamente na Rua Pereira Neves.

O motorista do caminhão da empresa de bebidas tentou realizar uma curva proibida na via (ao invés de ir até o final da rua e fazer o retorno na rotatória)e ficou "travado" na entrada da rua fechando completamente o trânsito tanto da via principal como da rua que ele tentou realizar a bandalha.

Nenhum veiculo conseguia mais acessar a rua, nem entrar nem sair, gerando um grande congestionamento.

Agentes de trânsito foram chamados para cuidar do fluxo e controlar o trânsito e tentar desfazer a "bandalha" que o motorista da empresa ocasionou. Um dos agentes falou conosco e disse: "- Foram muitos transtornos desnecessários, era só fazer o retorno na rotatória ", disse um dos agentes de trânsito.