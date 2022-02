Familiares buscam informações de mulher desaparecida em Inoã, Maricá - Foto: Rede social

Publicado 11/02/2022 13:59

Maricá - Uma mulher está sendo procurada pela fámilia, por amigos e pela polícia, ela está desaparecida e foi vista pela última vez no bairro de Inoã, ela estava atravessando a passarela.

Identificada como Flávia, e moradora do Rio do Ouro na viziha São Gonçalo, ela usa medicamentos controlados e a família está deseperada em busca de notícias do paradeiro de Flávia.

Ainda segundo a família e os amigos, Flávia nunca sumiu antes, o que deixa todos mais aflitos ainda.

Qualquer informação deverá ser passada para a Polícia Militar ou Civil ou pelo número (21) 98702-8918.