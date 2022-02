Carlos Eduardo Gomes Paz, foi levado para Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 11/02/2022 09:46

Maricá - Uma tentativa de assalto terminou com um homem baleado no Recanto de Itaipuçu na noite de ontem (quinta-feira 10/02). A vítima que se chama Carlos Eduardo Gomes Paz, de 46 anos é o proprietário da residência que um ladrão tentou assaltar, o crime aconteceu na Rua Capitão Melo.

O assaltante armado invadiu a casa dizendo que queria dinheiro, celular e uma arma de fogo da vítima, parecia que o meliante tinha certeza de que o morador tinha o que ele exigiu, o dono da residência afirmou que não tinha nada do que o criminosos pedia e foi baleado no ombro pelo criminoso, que fugiu em seguida.



O SAMU foi chamado e logo chegou ao local prestando os primeiros socorros para o Carlos Eduardo e em seguida foi levado para Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.



Policiais Militares seguem procurando informações para identificar o criminoso.