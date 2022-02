Reordenamento de fios começa hoje nas ruas do Centro de Maricá - Foto: Katito Karvalho

Publicado 14/02/2022 10:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em conjunto com a concessionária de energia elétrica Enel, inicia hoje (14/02) o reordenamento de cabos e fios em postes do município. O objetivo da medida é tornar a rede aérea mais limpa e organizada, inspecionar as estruturas e remover as que estão sem uso ou tenham sido irregularmente instaladas.

O trabalho será iniciado no centro do município, contemplando as ruas Conselheiro Macedo Soares, Ribeiro de Almeida, Domício da Gama, Álvares de Castro e as avenidas Roberto Silveira, Vereador Francisco Sabino da Costa.

Segundo o secretário de Iluminação Pública, Adelso Pereira, a ação de reordenamento da rede também contribui para melhorar o aspecto visual, com menos fios nos postes. Nós notificamos previamente as empresas de energia e de telecomunicações que atuam em Maricá sobre esta ação”, disse o secretário.

Rede sobrecarregada compromete fornecimento de energia

O processo de reordenamento da rede aérea do município teve início em novembro de 2021, quando representantes da prefeitura e das empresas que instalam cabos nos postes acertaram a reorganização da rede, bem como a otimização do uso dos postes de maneira eficaz e ordenada.

Paulo Eugenio Chaves Monteiro, responsável pela área de Serviços Avançados de Rede da Enel, explica que postes sobrecarregados de cabos prejudicam a qualidade do fornecimento de energia e comprometem a segurança dos clientes. Ainda segundo ele, há empresas que não cumprem as normas técnicas quando instalam novas fiações.