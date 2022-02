Policiais militares recuperaram sete televisões roubadas de uma loja em Maricá na madrugada desta segunda-feira (14/02) - Foto: Maurício Peçanha

Policiais militares recuperaram sete televisões roubadas de uma loja em Maricá na madrugada desta segunda-feira (14/02)Foto: Maurício Peçanha

Publicado 14/02/2022 15:28

Maricá - Policiais militares conseguiram recuperar aparelhos de televisão que haviam sido roubadas de uma loja no centro de Maricá na madrugada desta segunda-feira (14/02).

A loja registrou ocorrência do roubo dos aparelhos e denunciaram que o estabelecimento estava sendo roubado, foi quando os agentes foram até a loja e os bandidos já haviam fugido com 7 aparelhos de televisão.



A Polícia Militar fez várias diligências pelo bairro procurando os criminosos que perceberam a ação dos PMs e abandonaram os parelhos em um terreno baldio recuperaram os equipamentos. Infelizmente os meliantes conseguiram escapar.



O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.