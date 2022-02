O Policial Alison Borges tinha 73 anos e era aposentado - Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/02/2022 10:31 | Atualizado 14/02/2022 10:31

Maricá - O corpo de um homem, policial, foi encontrado na Restinga no dia de ontem (domingo 13/02). De acordo com informações o morto era um Policial Penal.

Ainda de acordo com informações, um ladrão invadiu o sítio do Policial identificado como Alison Borges, de 73 anos, (e aposentado) e roubou uma arma, logo depois o criminoso sequestrou o policial e o levou para Restinga, lá ele assassinou o Policial Penal com um tiro na cabeça.



Socorristas do SAMU foram até o local do crime e comprovaram a morte.



Policiais militares isolaram o local do crime e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.