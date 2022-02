O trio é acusado do assassinato do motorista André Luiz, um dos envolvidos ja havia sequestrado uma motorista na região - Foto: Reprodução

O trio é acusado do assassinato do motorista André Luiz, um dos envolvidos ja havia sequestrado uma motorista na regiãoFoto: Reprodução

Publicado 15/02/2022 11:56 | Atualizado 15/02/2022 12:02

Maricá - A imagem fotográfica do rosto dos três acusados no envolvimento do assassinato de André Luiz que trabalhava como motorista de aplicativo e morador de São José do Imbassaí e que teve seu cadáver encontrado em um matagal no bairro do Caxito, foi divulgado pela Polícia Civil.



O crime chocou todo o município e também cidades vizinhas. O Delegado Luiz Henrique Guimarães da 82ª DP (Centro de Maricá), informou que os suspeitos do assassinato seriam: Yasmim Soares, Miguel Botelho Martins e Pedro Henrique Nunes.

As imagens foram encontradas nas câmeras de segurança de um posto de gasolina, e reproduzidas, os acusados estavam com o automóvel roubado de propriedade da vítima, André Luiz.



Ainda segundo o Delegado, um dos criminosos já havia sequestrado outra motorista em Maricá. Todos os três tem uma farta ficha criminal e são procurados e a polícia busca informações sobre o paradeiro dos meliantes.

Qualquer informação devem ser feitas pelo Disque Denúncia (21) 2253-1177.