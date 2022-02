O acidente deixou um homem ferido que foi socorrido pelo SAMU e logo após foi levado ao Hospital Conde Modesto Leal no Centro da cidade - Foto: LSM

O acidente deixou um homem ferido que foi socorrido pelo SAMU e logo após foi levado ao Hospital Conde Modesto Leal no Centro da cidadeFoto: LSM

Publicado 15/02/2022 07:36 | Atualizado 15/02/2022 07:37

Maricá - Um acidente de trânsito entre um automóvel e uma motocicleta deixou um homem ferido na noite de ontem (14/02) em Itaipuaçu.

O acidente aconteceu por volta das 22:30 e foi na esquina da Avenida Um com a Avenida Beira Mar, o motorista do automóvel estava parado quando recebeu a batida da motocicleta na traseira do seu carro (um Renault modelo Duster de cor preta).

A Polícia Militar foi até o local e fez o registro de ocorrência.

Marcos Vinícuis Tavares Vieira de 35 anos ficou ferido e recebeu os primeiros socorros do SAMU que chegou rapidamente ao local, e em seguida foi levado para o Hospital Conde Modesto Leal no Centro da cidade.