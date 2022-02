O crime foi registrado na 82ª DP - Foto: Arquivo MAIS

O crime foi registrado na 82ª DPFoto: Arquivo MAIS

Publicado 17/02/2022 15:43

Maricá - Criminosos armados roubaram toda a carga de cigarros de de um veículo que os transportava realizando entregas pela cidade.

O roubo aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (17/02)no bairro da Mumbuca.



Os meliantes entraram na frente do veículo da empresa de cigarros o fachando e anunciaram o assalto.

A carga foi transferida para o automóvel que os criminosos utilizaram no roubo e em seguida os ladrões fugiram.



mais um - de diversas vezes - que veículos de empresas de cigarro são assaltados e suas cargas são levadas a luz do dia na cidade.

O assalto foi registrado na 82ª DP (Centro de Maricá).



