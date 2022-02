O carro, modelo Gol antigo, muito conservado e chama atenção aonde circula - Foto: Carlos Alberto

Publicado 18/02/2022 12:30

Maricá - Na noite de ontem (17/02) um automóvel foi furtado no Boqueirão quando estava estacionado, o carro um gol antigo muito bem conservado, sempre chamou atenção aonde circulava.



O automóvel foi recuperado pelo próprio dono do veículo no bairro do Condado.



O automóvel foi visto por populares estacionado, e o proprietário foi chamado para pegar seu carro de volta. Chegando ao local o proprietário do carro constatou que haviam roubado apenas o para-choque do veículo.