As câmeras de segurança registraram o assalto que aconteceu no mercado na rua 107 em CordeirinhoReprodução

Publicado 18/02/2022 10:33 | Atualizado 18/02/2022 12:31

Maricá - Ladrões armados assaltaram um mercado na rua 107 na noite de ontem (quinta-feira 17/02) no bairro de Cordeirinho. O mercado é muito conhecido no bairro e frequentemente é utilizado por clientes que voltam para suas casas do trabalho mais tarde, pois o estabelecimento costuma ficar aberto até mais tarde.



Eram dois criminosos que chegaram até a loja se passando por clientes e de repente anunciaram o assalto aos funcionários e clientes do estabelecimento comercial.



A dupla de meliantes roubaram dinheiro e várias mercadorias bem como objetos pessoais de quem estava no mercado, os criminosos fugiram num automóvel Fiat Palio de cor prata.



As câmeras de segurança do mercado registraram o assalto e serão usadas pela Polícia para identificar os criminosos. A 82ª DP (Centro de Maricá) investigará o caso.