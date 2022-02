Mais uma vez um veículo que transportava e entregava cigarros tem sua carga roubada, o crime já virou corriqueiro na cidade - Foto: Carlos Alberto

Mais uma vez um veículo que transportava e entregava cigarros tem sua carga roubada, o crime já virou corriqueiro na cidadeFoto: Carlos Alberto

Publicado 19/02/2022 11:21

Maricá - Mais uma vez um veículo que transportava e entregava cigarros tem sua carga roubada, desta vez o crime foi realizado no bairro de Ubatiba, a ação aconteceu no final da tarde de ontem (sexta-feira 18/02).

Os criminosos estavam fortemente armados e além de roubar a carga de cigarros sequestram motorista do veículo da empresa de tabaco.



O motorista seguia realizando entregas pelo bairro quando foi surpreendido por assaltantes, ele foi rendido pelos criminosos. No roubo, os assaltantes roubaram o veículo com a carga de cigarros e sequestraram o motorista da empresa junto.



O motorista foi deixado no mesmo bairro e populares que presenciaram o final do assalto o ajudaram o levando 82ª DP (Maricá no centro da cidade). Agentes da Polícia Militar localizaram o automóvel da empresa largado no Bairro da Amizade, obviamente sem a carga com as mercadorias.