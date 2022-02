A ideia é utilizar resíduos de alimentos para abastecer as hortas do nosso município, além de construir estufas para a produção agroecológica de frutas - Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu nesta segunda-feira (21/02) pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para uma visita ao Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, e de uma granja no Retiro. Nos locais foram feitos levantamentos dos resíduos orgânicos que podem ser utilizados na produção de insumos do Inova Agroecologia Maricá.

O projeto desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (CODEMAR) prevê a criação e a implantação de um centro tecnológico voltado à agroecologia, em parceria com a UFRRJ.



O engenheiro agrônomo do UFRRJ, Giovane Leal de Souza Silva, destacou a importância dos estudos para alinhar as próximas etapas do Inova Agroecologia Maricá.



“Podemos usar as sobras orgânicas do restaurante e da granja na produção desses insumos. Assim conseguiremos melhorar a produção dos novos alimentos”, disse destacando que o grupo também visitou uma granja no Retiro.



O superintendente de Projetos e Arranjos Produtivos da CODEMAR, Clodoaldo Brandão, afirmou que está em elaboração uma agenda para estruturar os novos métodos produtivos.



“A ideia é utilizar resíduos de alimentos para abastecer as hortas do nosso município, além de construir estufas para a produção agroecológica de frutas”, acrescentou.