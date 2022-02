A campanha de doação de animais desse mês teve um final feliz - Foto: Pedro Solis

Publicado 21/02/2022 14:13

Maricá - A edição mensal da campanha de adoção animal promovida pela Prefeitura de Maricá proporcionou neste domingo (20/2) um novo lar para 11 bichinhos, entre cães e gatos. Desta vez, a Coordenadoria Especial de Proteção Animal montou a tenda no estacionamento do shopping Boulevard Maricá, no Centro. A feira é realizada sempre no terceiro domingo de cada mês.

Entre os que levaram novos pets para casa, estava o casal Ivan e Eliane Guimarães, ambos de 70 anos e moradores de Cordeirinho. Eles foram ao evento pela terceira vez, mas só agora encontraram o que procuravam e saíram com dois vira-latas, um macho e uma fêmea.

“Nós queríamos vira-latas mesmo, de porte médio, pois tivemos cães de raça e achamos que esses são mais eficientes para cuidar de casa. Também achei o local espaçoso para eles e o processo de documentação foi rápido. Gostei mesmo”, disse Ivan.

Pela primeira vez na feira, a vendedora Zineia Morais Vidal foi buscar um novo cãozinho para sua casa. Ela revelou que o filho se mudou e levou o que ela tinha. “Depois disso fiquei sem nenhum e aí vim aqui e adorei esse caramelinho. Hoje vai ter morador novo lá em casa”, celebrou a moradora de Itapeba, de 62 anos.

O coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novais, disse que o trabalho da prefeitura nas próximas edições será o de estimular não apenas a adoção, mas também a doação para diminuir o abandono de animais nas ruas.

“Muita gente tem um ou mais animais em casa, mas sem condições de manter. Quando isso ocorrer, pedimos que nos procurem e direcionem para adoção e evitem abandonar seus pets, o que é crime previsto no Código Penal e prevê entre 2 e 5 anos de prisão”, alertou revelando que pretende criar também um ‘banco de rações’ para os bichinhos.

“Nosso objetivo é oferecer assistência aos que estão em situação de rua com auxílio da rede de cuidadores e protetores da cidade. Para isso, queremos convocar os empresários donos de pet shops para que sejam nossos parceiros. Podem nos procurar pelo nosso WhatsApp”, disse Fabiano Novais.

O número para quem quiser participar e também ser doador de algum animal é 99546-0334.