O crime foi registrado na 82ª DP e a Divisão de Homicídios fará a investigação do casoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 23/02/2022 11:13

Marica - Na madrugada desta quarta-feira (23/02) um homem foi encontrado morto em sua casa no bairro de Ponta Negra, ele foi assassinado dentro de sua própria casa.

O crime aconteceu na Rua 157, a vítima estava com sua família em casa e de repente recebeu cinco tiros e não resistiu. O criminoso que efetuou os disparos fugiu logo em seguida.



O SAMU foi acionado e chegou bem depressa ao local, mas o homem já havia morrido, o homem foi identificado como Rodrigo de 45 anos e sua casa em Ponta Negra era de veraneio, ele era morador do município do Rio de Janeiro.



Agentes Militares do DPO de Ponta Negra foram até a casa da vítima para realizar o isolamento do local do crime para realização da perícia técnica.



O crime foi registrado na 82[ DP no Centro de Maricá e a Divisão de Homicídios investigará o caso.