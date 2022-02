O acusado possui duas armas de fogo registradas e foram apreendidas por medidas de segurança - Foto: Carlos Alberto

O acusado possui duas armas de fogo registradas e foram apreendidas por medidas de segurançaFoto: Carlos Alberto

Publicado 23/02/2022 09:31

Maricá - Um homem foi preso por sequestrar a própria a esposa e a manter em cárcere privado em Maricá



Agentes da Polícia Civil prenderam ontem (terça-feira 22/02), um homem acusado de sequestrar a esposa, no fim de janeiro deste ano, e a mantê-la em cárcere privado na residência em que os dois viviam, na cidade de Maricá. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, que foi cumprido ontem.

Segundo informações da equipe de investigação, a vítima companheira do homem acusado, conseguiu fugir do local, se escondeu na casa do irmão e chamou a polícia. Ela informou também que o companheiro já havia a agredido em outras ocasiões por não aceitar o fim do relacionamento, que já era abusivo.



O acusado é segurança e trabalha como vigilante, por isso ele possui duas armas de fogo devidamente registradas, que foram apreendidas por medida de segurança..