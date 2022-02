O ladrão foi preso próximo ao Terminal Rodoviário de Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Publicado 25/02/2022 09:40 | Atualizado 25/02/2022 09:41

Maricá - Um ladrão foi preso na noite de ontem pela Polícia Militar do Programa Bairro Seguro, na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), no Jardim Atlântico em Itaipuaçu.



O ladrão havia acabado de assaltar um depósito de bebidas na Rua 34, a Polícia Militar foi chamada por conta do roubo a loja e chegaram rapidamente, o criminoso não estava agindo sozinho, tinha um comparsa.

Os agentes da PM conseguiram prender um dos meliantes próximo ao Terminal de Rodoviário de Itaipuaçu, ele ainda carregava um celular roubado de uma mulher, outro crime que ele cometeu também no bairro, na Rua 50.

O ladrão foi capturado e levado para a 82ª DP (Centro de Maricá).