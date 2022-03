A escola de samba apresentou seu novo enredo e sua nova quadra - Foto: Divulgação

A escola de samba apresentou seu novo enredo e sua nova quadraFoto: Divulgação

Publicado 16/03/2022 12:59 | Atualizado 16/03/2022 13:02

Maricá - A Escola de samba União de Maricá, apresentou oficialmente o seu novo samba enredo o "Revolução pela Alegria" em um café da manhã com a imprensa nesta quarta-feira (16) com a promessa de fazer história na avenida.

O novo samba, alegre como sempre, faz uma analogia com Maricá, frisando que "todo o poder emana do povo" e que realmente foi o povo que conquistou toda a revolução social que aponta o município como o maior do Brasil em políticas sociais, servindo de exemplo para várias outras cidades da união e até de outros países, e a mudança no que diz respeito a infra estrutura (asfalto, obras, revitalizações e etc.) que a cidade vem recebendo desde os dois mandatos do ex-prefeito Washington Siqueira, o Quaquá, até o atual Fabiano Horta, que inclusive é citado na letra da música.

Uma contribuição valiosa é a produção do Paulão 7 cordas, violonista do Zeca Pagodinho que dá um toque mais que sensacional ao enredo, e os intérpretes são o Matheus Gaúcho e Ito Melodia.

A escola apresentou também a sua nova quadra de ensaios onde realizará também os eventos da escola, como a tradicional Feijoada de São Jorge, que acontecerá no próximo dia 23 de abril.