Maricá Esport Fest agitou o final de semana em Maricá e promete agitar os próximos - Foto: Anselmo Mourão

Maricá - Maricá Esporte Fest atraiu milhares de pessoas às praias da Barra e de Itaipuaçu no último fim de semana, o evento gratuito agitou os dias ensolarados com atividades esportivas, de aventura, oficinas e shows, e vai continuar a agitar nos fins de semana até 17/04

A primeira edição do Maricá Esporte Fest, promovido pela Prefeitura de Maricá, levou mais de 2.600 pessoas às arenas montadas nas praias da Barra e de Itaipuaçu. Entre as atrações, que seguem aos sábados e domingos até dia 17/04, diversas oficinas de iniciação esportiva e competições – vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, altinha, skate, entre outras modalidades – com a participação de atletas. Também houve muita diversão, como tirolesa, skate park, arvorismo e o acqua ball (bola inflável que flutua na água).

O festival, organizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, faz parte de uma política pública de fomento à prática esportiva, do lazer e da inclusão social em Maricá. O secretário Filipe Bittencourt ressaltou a importância de um evento que une saúde e entretenimento gratuito para a população no momento de retomada da normalidade após dois anos do início da pandemia da Covid-19.

"O Maricá Esporte Fest simboliza o retorno das atividades com segurança. A população vem esperando há muito tempo por uma oportunidade de curtir um momento em família e, com esse evento, podemos proporcionar lazer a todos, com acessibilidade. É uma tentativa bem intencionada para nos ajudar a superar os efeitos deixados pela pandemia da Covid-19 e voltar a ocupar os espaços públicos com alegria e saúde", reforçou.

Esporte e lazer para todos

O evento é acessível e democrático, com profissionais capacitados para receberem também pessoas com deficiência física e/ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades. Para Angela Oliveira, que foi à arena de Itaipuaçu com os dois filhos, o Maricá Esporte Fest está funcionando como uma ferramenta de lazer e inclusão social.

"Moro no Barroco e fiquei sabendo do evento pelas redes sociais. Trouxe o Léo e a Marina para aproveitarem as atividades gratuitas, oportunidade que raramente eles têm. O Léo possui um tipo de deficiência física que dificulta a locomoção e ter mecanismos que garantem o deslocamento dele e um espaço específico ajuda muito. Obrigada, Maricá Esporte Fest!", comemorou a mãe.

Medalhistas olímpicos elogiam estrutura montada para o evento

Na manhã do domingo, oito duplas femininas disputaram um torneio de vôlei de praia na Barra. Depois, foi a vez ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, bicampeão olímpico (Barcelona-1992 e Atenas-2004) e hoje técnico da seleção brasileira sub-21, que ensinou jovens em uma oficina de vôlei de praia – assim como em Itaipuaçu, no sábado (26).

"Tenho que enaltecer esse projeto maravilhoso promovido em Maricá! Durante o período pandêmico, ficamos carentes de atividades físicas e oportunidades de nos divertirmos. Por isso, com essa troca de experiências plantamos sementes, oferecendo a experimentação da prática esportiva em vista de formar futuros atletas", destacou Giovane.

Campeão paralímpico de natação, Clodoaldo Silva também prestigiou o evento e se impressionou com a estrutura, que garantiu acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcD). "Esse evento é de suma importância para a cidade, principalmente porque foi pensado e idealizado para alcançar a todos, sem discriminação. Curti bastante as atividades e espero que outras iniciativas sigam esse exemplo, encarando a acessibilidade como valor central. Esse tipo de ação muda realidades", pontuou.

População participou em massa e atestou experiência

Um dos trinta participantes da oficina foi Bernardo Assumpção, de 12 anos, que ficou feliz em fazer parte da atividade. "Foi ótimo! Vou levar isso como uma grande experiência de vida. Aprendi com o Giovane várias técnicas que eu não sabia, como saques e formas de defesa e quero praticar com meus amigos", disse.

Na Praia de Itaipuaçu, Bruno Velasco, integrante da dupla campeã do torneio de vôlei masculino, disputado por oito duplas, reforçou a importância do evento e o poder da iniciativa esportiva para a juventude. "Jogo vôlei há anos, mas só comecei a praticar na areia durante a pandemia, então ser vitorioso é muito simbólico. Esse evento é ótimo e fundamental para despertar nos jovens o interesse na prática esportiva, criando uma nova geração com saúde e qualidade de vida", garantiu.

Uma das participantes do torneio feminino de vôlei na arena em Itaipuaçu foi Thelma Ribeiro, de 54 anos, que mora em Maricá há pouco mais de um ano e aproveitou a oportunidade para praticar seu esporte favorito. "Esse evento é maravilhoso e tivemos um apoio incrível, algo raro de termos em outros locais, principalmente com toda essa estrutura. Já pratico vôlei há 10 anos e quando vi a oportunidade de participar desse torneio, fui logo me inscrever. Fiquei muito feliz em poder jogar hoje", contou.

A moradora de Guaratiba, Veronica de Souza, de 47 anos, levou a família para aproveitar os equipamentos de lazer e esportes radicais. "Ficamos dois anos sem eventos e esse é um marco para a cidade. Estamos evoluindo com a vacinação e esse lindo festival é a prova disso. Dessa forma, podemos nos divertir com a família, aproveitar o fim de semana e o melhor: tudo gratuitamente", acrescentou.

Festival continua no próximo fim de semana

O cantor e ator Thiago Martins encerrou a programação de domingo na orla de Itaipuacu, movimentando centenas de pessoas com o projeto "Quintal do TG", que celebra a cultura do samba, o pagode e artistas de referência dos gêneros. "Agradeço pelo convite e a oportunidade de poder me apresentar em Maricá. Feliz em, após um período difícil da pandemia, me apresentar numa praia cheia de pessoas, ainda mais dentro de um projeto gratuito, que traz música, diversão e cultura à população", disse o artista.

No próximo fim de semana (02 e 03/04), a programação do Maricá Esporte Fest continua, com foco na altinha, esporte do verão reconhecido como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Na Barra e em Itaipuaçu, a população poderá participar de torneios, encontro entre esportistas, além de curtir mais apresentações musicais e atividades de esporte, aventura e lazer.