Robério Souza versus Mark Hunt acontecerá às 19hrs do próximo domingo (27)Foto: Arquivo MAIS

Publicado 24/03/2022 19:36 | Atualizado 24/03/2022 19:39

Maricá - No próximo domingo (27) o campeão maricaense Robério Souza estará de volta aos ringues, desta vez lutando boxe e o objetivo será o cinturão da "Titanium Arena" na categoria dos pesos pesados.

O atleta enfrentará uma fera 13 anos mais jovem, o lutador Mark Hunt e precisará recorrer a sua experiencia para poder derrotá-lo.

A grande luta de boxe terá a cobertura em rede nacional de televisão pela TV MAIS / Rede COMBRASILTV (TV COM) através do Programa Fabiano MEDINA, que sempre foi um incentivador do atleta. cobrindo seus principais eventos e lutas.

Robério Souza também já formou muitos campeões nesses anos de carreira, e mantém seu time sempre pronto pras disputas que acontecem todos os anos.

O Evento será realizado na academia Bravo em Niterói e contará com diversos confrontos que aquecerão o público para a luta principal: Robério Souza versus Mark Hunt acontecerá às 19hrs no próximo domingo, dia 27/03.