O antigo posto Golfinho foi assaltado e os meliantes levaram todo o dinheiro do caixa após render os frentistas - Foto: Carlos Alberto

Publicado 23/03/2022 11:18 | Atualizado 23/03/2022 11:47

Maricá - Quatro bandidos armados assaltaram um posto de combustíveis (o antigo posto Golfinho) em Itaipuaçu, o posto fica na esquina da Avenida Carlos Marighela com a Rua Professor Cardoso de Menezes, o roubo aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23).



Os criminosos chegaram no posto em um automóvel Ford KA e e anunciaram o assalto aos frentistas. Todo dinheiro do caixa foi levado e rapidamente eles fugiram no sentido Inoã.

A quadrilha é acusada de roubar outros locais no bairro.



A Polícia Militar foi chamada mais não tem até o momento nenhuma pista dos elementos.