A reunião que definiu o concurso público da SOMAR que será realizado no município aconteceu na tarde de hoje na sede administrativa e contou também com a presença do prefeito - Foto: Divulgação

Publicado 22/03/2022 17:41

Maricá - A SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) assinou hoje o contrato para a realização de um concurso público para o município e as inscrições devem ser abertas nos próximos 20 dias.



A reunião que definiu a questão aconteceu hoje na sede administrativa e é muito significante para o Governo Fabiano Horta, que é um grande incentivador da geração de empregos e do desenvolvimento da economia para o município.

Com a presença do presidente Renato Machado e de todos os diretores da autarquia, foi firmado na tarde de hoje o contrato com a banca que irá lidar com todas as etapas do processo seletivo para a realização do 1º concurso público da SOMAR. Estiveram presentes Ludmila Fratucci representando a Reitoria da Universidade UNIFIL Londrina/Paraná, a Procuradora da UNIFIL Andréa Vilela e a Coordenadora dos Concursos da Universidade Gislaine Araújo. Ao total serão 101 vagas para diferentes áreas.



O edital, que está em preparação, deverá ser lançado ainda no primeiro quadrimestre de 2022 e os empregos disponibilizados serão para níveis médio e superior, e a taxa de inscrição variará de R$ 70,00 até R$ 110,00.

Os interessados devem ficar atentos, será uma grande oportunidade e o concurso público valoriza a meritocracia em uma cidade cada vez mais desenvolvida.