Defesa Civil de Maricá emite alerta de chuvas ara as próximas horas desta segunda-feira (21) - Foto: Thales Gonçalves

Publicado 21/03/2022 16:27

Maricá - Em boletim divulgado nesta segunda-feira (21/03), a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá alerta que a tendência para as próximas horas é de pancadas de chuva fraca a moderada, ocasionalmente forte, devido à influência de um sistema frontal na costa do estado. O município segue em estágio de vigilância, com céu nublado e temperaturas mínima de 18°C e máxima de 26°C.

No domingo (20/03), o centro operacional da Defesa Civil registrou quatro ocorrências decorrentes dos ventos e da chuva que atingiram a cidade, sendo três delas foram de quedas de árvore e uma de abalo estrutural em uma residência, que foi atingida por uma da árvore. O quantitativo de chuva nas últimas 24 horas chegou a 39 mm no Espraiado; 28,5 mm em Inoã; 27,9 mm em Itapeba; 10,3 mm na estação 1 de Itaipuaçu, 11,7 mm na estação 2 (Recanto); e 4,8 mm em Ponta Negra.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.