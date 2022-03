Jacarajé na Feira de Jacaroá - Foto: Elsson Campos

Jacarajé na Feira de Jacaroá Foto: Elsson Campos

Publicado 21/03/2022 11:51 | Atualizado 21/03/2022 11:51

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, a segunda edição da Feira Comunitária de Jacaroá movimentou o bairro neste domingo (20/03). Ao todo, 23 expositores ofereceram produtos orgânicos, gastronomia exclusiva, artesanato local e indígena, massas frescas, pão com linguiça, pães, bolos, geleias, sorvetes e lanches artesanais, além de música e terapias naturais.

Uma das atrações foi o ‘jacarajé’ – um petisco criado especialmente para o evento: acarajé de jaca, além de cosméticos naturais.

“Eu sou baiana e quis trazer um pouco da minha raiz com essa releitura do acarajé, mas com uma pegada mais crocante. Criei esse prato exclusivo, com os bolinhos fritos no dendê. Tem a versão de camarão e a vegana, com castanha de caju”, disse a chef de cozinha Rosana Lobato, presidente da cooperativa e organizadora da feira.

Quem experimentou o petisco foi Rubem Pereira, de 73 anos, morador da Ponte Preta, que aprovou a iguaria.

“Muito bom. Comi o vegano, achei a massa leve e não tem pimenta. Não gosto do acarajé por ser muito apimentado, mas esse com castanha-do-pará eu gostei”, disse Rubem.

Feira no calendário de eventos de Maricá

O evento poderá entrar para o calendário oficial da cidade e a próxima edição está prevista para o mês que vem, em data que será definida.

“Temos uma visão comunitária de trabalho em nosso grupo, onde incentivamos a produção local com identidade e qualidade. Estamos tendo uma boa aceitação, tanto dos moradores quanto do poder público, ambos apoiando nossa iniciativa”, disse Rosana.

Para o secretário de Economia Solidária, Adalton Mendonça, a primeira edição mostrou que a parceria entre os órgãos do governo com a cooperativa tem dado certo e deve se prolongar.

“Este é mais um evento do nosso circuito de feiras livres. Os proprietários dos bares e restaurantes do bairro também ficaram bastante felizes porque apreciam este movimento’, afirmou o secretário.

Organizado pela Cooperativa de Alimentos Saudáveis de Maricá (COPAS), a feira tem apoio das secretarias municipais de Economia Solidária; Cultura; Turismo; Promoção e Projetos Especiais; e Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos.