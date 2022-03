Renato Machado na obra da revitalização da Estrada dos Cajueiros - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 11:03

Maricá - O presidente da SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) em entrevista concedida a Fabiano Medina, em seu programa de televisão (na Rede COMBRASIL TV), afirmou que vai entregar a revitalização da Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu em até no máximo 90 dias.

Uma das vias de acesso mais utilizadas pela população para chegar a Itaipuaçu está com os dias contatos para finalização das obras para atender os munícipes que moram no bairro, e os que moram em outros bairros mais que costumam frequentar o distrito, seja para ir as praias ou apreciar a famosa noite mais agitada da cidade.

Na entrevista, Renato Machado pede desculpas pela demora na conclusão do novo projeto e afirma o compromisso com a revitalização da via e reconhece que houveram muitos problemas administrativos durante todo o processo, mas que finalmente a finalização das obras está bem perto.

"É uma obra de grande extensão foram duas pontes construídas ali, precisei quebrar a ponte velha, construir a ponte nova, o processo de desapropriação também foi responsável pela demora, por questões administrativas...", disse o Presidente da SOMAR entre outras coisas, "Acho que 60 dias é um bom prazo, no máximo 90 dias estarei entregando ela 100%...esse é um bom prazo" completou.

A população de Itaipuaçu (e de toda a cidade) agradece mais uma entrega que será realizada para beneficio da cidade.