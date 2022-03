O ex-prefeito de Maricá por 2 mandatos consecutivos, Washington Siqueira, o Quaquá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 17/03/2022 09:45

Maricá - O ex-prefeito de Maricá durante dois mandatos consecutivos Washington Siqueira, o Quaquá (PT), ganhará a medalha Pedro Ernesto, a honraria será dada pela Câmera dos Vereadores do município do Rio de Janeiro.

A votação foi praticamente unânime, o vereador Pedro Duarte (Novo) não votou e Rogério Amorim (PSL) foi o único voto contra a moção.

A grande surpresa foi o voto favorável a Quaquá do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do Presidente da República, Jair Bolsonaro, ele concordou com a aprovação da honraria ao ex-prefeito do PT, Washington Siqueira, o Quaquá.

O ex-prefeito agradeceu através de suas redes sociais: " Agradeço aos meus queridos vereadores Marcinho e Tayná e a todos e todas as representantes do povo do Rio pela honraria a mim concedida!" escreveu o ex-prefeito.

A honraria concedida ao ex-prefeito de Maricá foi uma iniciativa dos vereadores Márcio Santos (PTB) e Tayná de Paula (PT).