Medalha de Honra ao Mérito para a Defesa Civil de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 10:57

Maricá - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá recebeu na última terça-feira (15/03), no Palácio Laranjeiras, uma medalha de Honra ao Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela atuação na missão S.O.S Petrópolis. A solenidade contou com a participação do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bomfim de Castro e Silva; e do secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel BM Leandro Sampaio Monteiro.

“Nossas equipes ficaram seis dias em Petrópolis ajudando à população. Um efetivo com cerca de 30 agentes dedicados a resgates, escavações e em dar todo o suporte necessário para a realização de vistorias hidrológicas, geológicas, além de técnicos em meteorologia que auxiliaram nas previsões instáveis de tempo naquele período. Um trabalho completo de campo e resgate”, lembrou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

Comprometimento de setores e solidariedade do povo fizeram a diferença

O secretário foi categórico em dizer que outras secretarias municipais também desempenharam papel fundamental nessa ajuda, como o caso de Cidade Sustentável, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Sanemar) e a Serviços de Obras de Maricá (Somar), que, além de enviar profissionais, emprestaram ferramentas e equipamentos, como motosserra, bomba de sucção e viaturas.

“Os moradores de Maricá também fizeram centenas de doações, que foram entregues para ajudar a população de lá. Então, essa medalha não é só da Defesa Civil, essa medalha é do governo Fabiano Horta e é também do povo de Maricá que fez questão de ajudar os que mais necessitavam”, ressalta Fabrício.