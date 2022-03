Evento nas praias serão gratuitos - Foto: Clarildo Menezes

Evento nas praias serão gratuitosFoto: Clarildo Menezes

Publicado 18/03/2022 09:11

Maricá - Com atividades esportivas, de lazer e cultura, a Prefeitura de Maricá promove o “Maricá Esporte Fest”, a partir de sábado (26/03), com quatro finais de semana de programação especial e muita diversão voltada para adultos e crianças, a partir de 6 anos, nas praias da Barra e de Itaipuaçu. A expectativa é que o evento gratuito atraia cerca de 900 participantes por dia nas arenas montadas nas duas praias, que receberão atividades simultâneas aos sábados e domingos até o dia 17/04.

Como incentivo à prática de esporte, o público poderá participar de diversas oficinas de iniciação esportiva e diferentes competições, como vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, altinha, skate, entre outras modalidades, com a participação de atletas. Para quem gosta de aventura, há também opções de diversão, como a tirolesa, skate park e o acqua ball (bola inflável que flutua na água). Também estão na programação atrações musicais com bandas e talentos da cidade. No primeiro fim de semana, os ritmos serão samba e pagode com Sambaí, Baby do Cavaco e Thiago Martins; e Jô Borges.

"Após um longo tempo sem os grandes eventos esportivos por causa da pandemia, o Maricá Esporte Fest vem para resgatar a alegria das famílias nos finais de semana de lazer. Por ser na areia da praia, tenho certeza que o evento terá grande aceitação, pois já é um lugar muito frequentado pelo maricaense. Teremos clínicas esportivas com grandes nomes do esporte nacional, torneios e muita atividade para todas as idades", destacou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Como participar

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte, o evento aberto ao público terá controle na entrada das arenas por meio de cadastro do participante, feito por ordem de chegada, sendo obrigatória a apresentação do cartão de vacinação atualizado. Cada pessoa cadastrada receberá uma pulseira, que libera o acesso às atividades.

Na Barra de Maricá, a arena esportiva foi montada na altura da Rua João Frejat (referência: quiosque do Bubute). Em Itaipuaçu, o espaço fica na Rua Doutor Adair Farah da Mota, no Recanto.