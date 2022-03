o incêndio em mata no Bananal foi controlado pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Carlos Alberto

o incêndio em mata no Bananal foi controlado pelo Corpo de BombeirosFoto: Carlos Alberto

Publicado 17/03/2022 18:00

Maricá - Nesta quinta-feira (17) o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio na mata no Bananal, e.m Ponta Negra, ninguém sabe como o incêndio começou.

Populares ao perceberam a força das chamas e com o forte calor, as chamas se espalharam muito rapidamente pela mata e só não se estendeu as residências próximas porque os Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando rapidamente ao local conseguiram controlar o fogo.

Os Guardas municipais também no local prestaram ajuda aos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros do Destacamento de Maricá pede a população para não atear fogo em terrenos ou em áreas de mata, além de ser crime ambiental, traz sujeira e pode provocar tragédias.