Os criminosos integrantes da quadrilha especializada em sequestro de caminhoneiros foram presos na manhã desta terça-feira (22) - Foto: Carlos Alberto

Os criminosos integrantes da quadrilha especializada em sequestro de caminhoneiros foram presos na manhã desta terça-feira (22)Foto: Carlos Alberto

Publicado 22/03/2022 09:46 | Atualizado 22/03/2022 10:27

Maricá - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ação conjunta com policiais da 82ª DP de Maricá prenderam 9 criminosos de uma quadrilha sequestra caminhoneiros e os mantêm em cárcere privado durante dias para transportar drogas.

De acordo com a denúncia recebida pelo MPRJ, a quadrilha atrai caminhoneiros para falsos fretes, e quando eles chegavam no local do "serviço" eram rendidos e mantidos em cativeiro enquanto o grupo usava os motoristas para buscar drogas nos veículos roubados. 11 mandados de prisão foram expeditos e até as 7h50 da manhã desta terça-feira (22) 9 dos 11 já haviam sido cumpridos e os criminosos encaminhados para a 82ª DP, no Centro de Maricá.





O nome da operação iniciada pelo Ministério Público do RJ (MPRJ) e a Polícia Civil do RJ é "Operação Carga Pesada".





A base do grupo criminoso é na comunidade do Mutirão em São José do Imbassaí, e a quadrilha tem o aval do Comando Vermelho.



O MPRJ informou a imprensa que os caminhoneiros que foram vítima do golpe eram rendidos quando chegavam ao local do falso frete e ficavam reféns por dias sofrendo “graves ameaças, exercidas por meio de intimidação com armamento pesado e agressões”.



“Após os roubos, motoristas contratados pela facção tomavam a direção dos caminhões e se dirigiam até Mato Grosso do Sul, para carregá-los com grande quantidade de entorpecentes e abastecer comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, a partir do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo”, informou o MPRJ.

Foi informado também pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e da 82ª DP (Maricá) que: “as vítimas ficavam subjugadas por dias, privadas de água e alimentos, sendo obrigadas a atender telefonemas para evitar que os caminhões fossem apreendidos em rodovias”.