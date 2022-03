Bicicletas sociais, as "vermelhinhas" completam um ano em Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Bicicletas sociais, as "vermelhinhas" completam um ano em MaricáFoto: Marcos Fabrício

Publicado 23/03/2022 19:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebra o primeiro ano das bicicletas vermelhinhas compartilhadas com mais de 100.mil viagens gratuitas realizadas pela população. Única cidade do Estado do Rio de Janeiro a oferecer o serviço, Maricá criou as cinco primeiras estações em 9 de março de 2021. Atualmente, são 200 bicicletas em 20 estações espalhadas pela cidade, nos bairros de Itaipuaçu, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Itapeba, Centro, Barra de Maricá e Ponta Negra.

O projeto permitiu a expansão da malha cicloviária como um transporte sustentável, que oferece hábitos mais saudáveis tanto para quem mora quanto para quem visita a cidade. Além disso, as Vermelhinhas facilitaram o deslocamento da população, o acesso a pontos turísticos e o ir e vir ao trabalho. Um ano depois, a Empresa Pública de Transportes (EPT), comemora o alcance do projeto que administra.

“As Vermelhinhas são um modal importante para o município, integrando as linhas dos ônibus da EPT. A gente alcançou, no início do ano, mais de 50 mil usuários. Então, as bikes vieram, obviamente, para ficar e, hoje, elas são um importante meio de transporte para toda a população da nossa cidade", explica o presidente da EPT, Celso Haddad.

Os lugares com mais registros de deslocamentos são as estações 1 e 2 de Itaipuaçu, que, juntas, somam 6.095 deslocamentos. Logo depois vem a estação Parque Nanci com 2.140; a Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) com 1554; a estação Barra 2 com 1.271; a estação da Praça de Araçatiba com 1.226; e a estação Praça de Guaratiba com 1.204 deslocamentos.

Como funciona o projeto

A reserva das bicicletas é feita gratuitamente pelo aplicativo Vermelhinhas EPT, disponível para moradores e turistas, mediante o cadastramento do usuário, que pode ser feito pelo app ou presencialmente na sede da empresa. Após retirá-la da estação mais próxima, o usuário utiliza o serviço e pode optar por devolver a bicicleta no mesmo local ou na estação de sua preferência, respeitando o tempo de utilização determinado para o dia em curso, que é de uma hora de utilização de segunda a sexta-feira e de duas horas no sábado e no domingo, com o intervalo, em ambos os casos, de 15 minutos para uma nova reserva.

Denuncie atos de vandalismo

São frequentes as ocorrências envolvendo o abandono das bicicletas em locais inadequados e atos de vandalismo, como a destruição de cestinhas, bancos, retrovisor, ou até mesmo do guidão. Denúncias sobre o mau uso das Vermelhinhas podem ser feitas rapidamente pelos telefones: 2638-1825 e 99861-8813 (Ouvidoria da EPT).

“Elas são patrimônio público de todos os maricaenses. É preciso cuidar desse projeto tão importante, que não é disponibilizado gratuitamente em outra cidade do Estado do Rio de Janeiro. Maricá é pioneira em oferecer o serviço”, disse o presidente da EPT.