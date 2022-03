O prefeito de Maricá Fabiano Horta discursando na Câmara Municipal do Rio de Janeiro onde recebeu a honraria através da medalha pedro Ernesto - Foto: Elsson Campos

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, recebeu na quarta-feira (23/03) a medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa foi dos vereadores Márcio Santos (PTB) e Reimont (PT) em reconhecimento à gestão do prefeito pelas políticas públicas e sociais implementadas em Maricá.



A mesa diretora foi composta pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD); o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano (PT); a deputada estadual Rosângela Zeidan (PT),; o secretário de Governo de Maricá, João Maurício; o deputado federal Luiz Sérgio (PT); e os vereadores Reimont (PT) e Márcio Santos, que presidiu a mesa. O plenário fiicou lotado de amigos,, secretários, gestores e políticos de Maricá.

Co-autor da homenagem, o vereador Reimont enfatizou o olhar sensível de Fabiano Horta com a população.“Quero destacar a questão humana que o Fabiano traz e vou citar uma carta do Papa Francisco que diz que existem lideres populares capazes de interpretar o sentir de um povo, sua dinâmica cultural e as grandes tendências de uma sociedade. Em outro trecho ainda diz que a política é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de amar, pois busca o bem comum e essa é a sua causa com projetos políticos belíssimos", elogiou.Secretário de Governo de Maricá, João Maurício destacou o progresso de Maricá durante o período de pandemia.“O que vimos na pandemia foram cidades e Estados arrasados,. Em Maricá foi diferente nesse momento mais difícil da conjuntura do mundo. Fabiano pegou as rédeas do governo e liderou o processo de ações econômicas e sociais Esse olhar humano é só de quem conhece muito o povo, que tem sensibilidade , que sabe o que a dor de quem tem fome, que está desempregado. Essa homenagem é muito rica e honesta a você”, ressaltou.Fabiano Horta,46 anos, é médico-veterinário, casado, e torcedor do Botafogo. Começou sua militância política ainda adolescente pelo PT. Elegeu-se vereador por duas vezes e foi presidente da Câmara Municipal de Maricá. Foi secretário de Desenvolvimento e Economia Solidária no Rio de Janeiro, em outubro de 2015, e prefeito por dois mandatos, sendo reeleito em 2020 com quase 90% dos votos da população maricaense.A sua gestão tem sido elogiada e destacada por implantar diversas políticas públicas sociais impactantes no município, como a criação do Tarifa Zero, conhecido em todo o país como referência no debate sobre o direito à mobilidade urbana, o transporte público municipal gratuito. Lançado em 2013, o programa Tarifa Zero, com os populares ônibus vermelhinhos da Empresa Pública de Transportes (EPT), se transformou em referência por ser um modelo onde não há relação com concessionárias, estando o transporte público a cargo da autarquia.Outro programa de destaque é o Renda Básica de Cidadania (RBC), mais conhecido como a moeda social Mumbuca, que ajuda a combater a extrema pobreza no município, entre outros programas de relevância para a população. Criado em 2013 e ampliado em 2019, o programa beneficia 42 mil pessoas, ou 26% da população, que recebem por mês atualmente o benefício equivalente a 170 reais creditado pela Prefeitura.Cidades como Niterói, na Região Metropolitana, e Cabo Frio, na Região dos Lagos, adotaram modelos sociais inspirados em Maricá. As cidades de Saquarema, Itaboraí, Petrópolis e Iguaba Grande já anunciaram a criação da moeda social.A cidade conta ainda com o programa Passaporte Universitário, que concede bolsas a estudantes moradores do município para cursos de graduação e pós-graduação.A Medalha de Mérito Pedro Ernesto foi criada através da Resolução nº 40, em 20 de outubro de 1980. Ela é a principal homenagem que o Rio de Janeiro presta a quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional.Recebeu esse nome em reconhecimento ao trabalho do prefeito Pedro Ernesto, e por isso sua figura é estampada no conjunto de medalhas. Uma fica presa ao colar, e a outra para ser colocada na lapela do lado direito do homenageado. Ambas são presas em uma fita de cores azul, vermelha e branca que são as cores da bandeira da cidade.