A dupla é acusada de assaltar um posto de gasolina no Flamengo, outro em São José, uma farmácia e várias pessoas nas ruas - Foto: Carlos Alberto

Publicado 24/03/2022 14:19 | Atualizado 24/03/2022 14:20

Maricá - Agentes militares do PATAMO capturaram nesta quarta-feira (24) no bairro de São José do Imbassaí uma dupla de menores de idade que foram acusados por diversas pessoas de serem ladrões.

Segundo populares eles assaltaram várias pessoas que andavam nas ruas do bairro de São José do Imbassaí, ainda segundo informações assaltaram um posto de gasolina no Flamengo, outro em São José e ainda assaltaram uma farmácia.

Moradores do bairro de São José do Imbassaí realizaram diversas denúncias a polícia.

A prisão aconteceu no posto de gasolina, a voz de prisão foi dada pelo Sargento Oliveira e por Tríade policial do Patrulhamento Tático Móvel que também acionou a PM.

Os dois foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá).

Com a dupla de meliantes foi encontrado uma réplica de pistola, dinheiro em espécie, cordão e roupas.