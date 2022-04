Veículos vão permitir a ampliação do patrulhamento dos agentes de segurança na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2022 09:33 | Atualizado 01/04/2022 09:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá renovou a frota de viaturas da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) para reforçar a segurança e aumentar o patrulhamento da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) na cidade. Ao todo, são 64 viaturas, sendo 28 picapes, 17 carros, 15 motos, dois quadriciclos, um microônibus e uma van, que também ganharam novo layout. A entrega de parte dos veículos adquiridos pela Prefeitura aconteceu em solenidade no aeroporto de Maricá com a presença dos agentes, que realizaram no final uma apresentação da frota circulando pelos bairros centrais da cidade, como Araçatiba, Boqueirão, Centro e Flamengo.

“Maricá quer uma Guarda Municipal que tenha a preservação da vida como valor. Atravessar a rua, num mundo brutalizado pela violência do trânsito, onde o carro vira instrumento de hostilidade coletiva, precisa ter o cuidado de pessoas para que a gente reflita sobre como eles têm agido. Esse é um papel coletivo e pedagógico e precisamos de um esforço individual para que a gente reconstrua uma dimensão coletiva. Agradeço o processo de construção de Maricá, porque esse trabalho é de todos nós”, declarou o prefeito Fabiano Horta.

Com a chegada das novas viaturas, guardas municipais e policiais do Proeis passam a contar com uma frota modernizada, que auxiliarão no exercício de suas atribuições. O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Rhonaltt Bueno destacou a importância do investimento.

“Queremos promover a ostensividade nas ruas com a presença e a prevenção para garantir que o nosso povo circule com tranquilidade. Esse é o maior legado, para que todos possam passear pelas praças recém inauguradas, andando livremente pelo nosso território. E não se trata apenas de viaturas modernas. Na verdade, daremos a esses homens e mulheres que prestam o serviço ao nosso município há mais de 20 anos condições para que eles possam prestar um serviço de qualidade à população”, afirmou.

Investimento fundamental para a segurança

A Seop também prepara processo para aquisição de equipamentos de proteção individual e coletivo para a Guarda Municipal. Além disso, novas bases distritais serão inauguradas para dar o suporte necessário às equipes que atuam nas ruas, devido à extensão territorial do município de Maricá. Estão previstas ainda melhorias no patrulhamento da Ronda Escolar realizado nas unidades de ensino da cidade, ampliando o horário de cobertura. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública também será modernizado e receberá novos equipamentos.

“Nesses 21 anos de criação da Guarda Municipal, a instituição se transformou junto com a cidade. O sentimento de pertencimento da Guarda e à história de Maricá nós nunca tivemos dúvidas. Trabalhamos muito por essa cidade. Então hoje é um dia de alegria, de conquista por estarmos aqui recebendo uma frota nova”, disse o comandante da Guarda Municipal, Jean Medeiros.

Delegado titular da 82ª DP (Maricá), Luiz Henrique Ferreira Guimarães falou sobre a satisfação de presenciar o investimento que está sendo feito na Guarda Municipal.

“Não é só a qualidade daquilo que está sendo adquirido. Isso vai dar dignidade ao agente que está na ponta e, com certeza, o fato dele se sentir valorizado vai se refletir em bons serviços prestados à população. Como servidor público há 23 anos, eu sei como é importante esse tipo de investimento para ter uma Guarda Municipal forte. Hoje o trabalho da Guarda vai muito além da proteção do patrimônio público. A Guarda trabalha ostensivamente, realiza prisões em flagrante, tem uma função fundamental de vigilância nas escolas”, afirmou.

Também estiveram presentes na solenidade a deputada estadual Rosângela Zeidan; o comandante do 12º BPM (Niterói), tenente coronel Marcelo do Carmo; o comandante da 6ª Cia, capitão Rafael Nunes; a promotora de Justiça Renata Scarpa, entre outras autoridades.