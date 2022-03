Espaço ganhou ciclovia, iluminação e bancos para contemplação da lagoa - Foto: Divulgação

Espaço ganhou ciclovia, iluminação e bancos para contemplação da lagoa

Publicado 30/03/2022 14:11 | Atualizado 30/03/2022 14:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Autarquia de Obras de Maricá (Somar), entregou na terça-feira (29/03), a primeira etapa da revitalização do Calçadão de Bambuí, que fica às margens da Avenida Braulino Venâncio da Costa.

A obra foi iniciada em julho de 2021 e, nesta primeira etapa, foram concluídos cerca de 350 metros de área, onde foram instaladas ciclovia, iluminação e bancos para contemplação da lagoa. A previsão é que as obras, que compreende um trecho ao longo de 1.200 quilômetros de extensão, sejam entregues até o final deste ano.

O presidente da Somar, Renato Machado, ressaltou a importância do local para população usufruir da nova área de lazer.

“As obras foram separadas em duas fases e entregamos essa primeira etapa. Bambuí tinha muita carência de área de lazer e esse calçadão com ciclovia oferece mobilidade para as pessoas que gostam de andar de bicicleta e fazer a sua caminhada. Essa obra mexe com a autoestima da população local”, ressaltou.

Com largura média de cinco metros e meio, o calçadão conta com estacas-pranchas de aproximadamente 12 metros, com o objetivo de proteger o trecho pavimentado. O local ganhará ainda academias para a terceira idade e playground para as crianças.

Nova área de lazer agrada a moradores

Morador do bairro há 55 anos, Jair Rodrigues dos Santos, conta que essa era uma reivindicação antiga dos moradores.

“Esse calçadão significa muito para nós aqui do bairro e agora podemos ter essa bela orla. Toda a comunidade agradece esse novo espaço”, comemorou.

A nova área de lazer do bairro também tem servido para a prática de esporte e passeio com os pets, conta a moradora Rosana Miranda, de 40 anos.

“Agora podemos caminhar, correr, passear com o cachorro. É um local para vir com toda a família e aproveitar a nova área de lazer, que é um ganho incrível para nós moradores”, destacou.