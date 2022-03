Prefeitura entrega obra da nova Unidade de Saúde da Família do Flamengo - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2022 14:57

Maricá - Com expectativa de atender 12 mil pessoas cadastradas, a USF faz parte do projeto de reestruturação da assistência da população do primeiro distrito de Maricá

A Prefeitura de Maricá entregou nesta terça-feira (29/03) a obra da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Elenir Umbelino de Mello, no Flamengo. A unidade vai reorganizar o atendimento na região central da cidade, contemplando os moradores do Flamengo, Condado, Marques, Parque da Colina e Camburi. A previsão de início dos atendimentos é de um a dois meses, após o período de organização da assistência e contratação e qualificação dos profissionais de saúde.

Ao todo, seis consultórios foram construídos para atendimento médico, de enfermagem e saúde bucal. A unidade conta com sala de imunização, curativo e procedimento e farmácia. A expectativa é que 12 mil pessoas sejam atendidas por três equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de dentistas e auxiliares.

Representando o prefeito Fabiano Horta, o secretário de Governo João Maurício destacou o empenho da gestão para garantir infraestrutura de qualidade ao cidadão da cidade.

“Estamos entregando mais um equipamento de saúde e o nosso grande desafio abrindo mais uma USF é chegar à meta de 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família até o final desta gestão. O nosso governo segue trabalhando muito, com muitas entregas e realizações, mas temos certeza que ainda vamos avançar muito na saúde do nosso município com a qualidade que toda população merece”, destacou o secretário.

Reestruturação do primeiro distrito

A implantação faz parte da reestruturação do atendimento do primeiro distrito de Maricá que atualmente concentra grande parte dos atendimentos na USF Central. Com inserção da USF Elenir Umbelino de Mello nesta área haverá uma melhor distribuição e qualificação da assistência para os moradores da região.

“Hoje a gente recebe um equipamento de excelência, dentro de todas as regras e dos padrões de conformidades. É uma unidade com um novo conceito para a Estratégia de Saúde da Família de Maricá e a primeira de outras que virão para trazer qualidade estrutural e possibilidades de ações de saúde mais eficientes para transformação da vida e da saúde das pessoas”, destacou a secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira.

Atualmente em Maricá, a cobertura do serviço chega a cerca de 95% da população. O município possui 24 estabelecimentos de Atenção Primária em funcionamento, organizados com 54 equipes de Saúde da Família, oito equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família, 21 equipes de Saúde Bucal e uma equipe do Consultório na Rua.

O presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado, falou das obras da Secretaria de Saúde, das parcerias estabelecidas e da gratificação de ver os projetos executados.

“É muito gratificante ver mais uma obra finalizada. Fizemos muitas parcerias para avançarmos com os projetos e os processos da obra, enfrentando a burocracia e os desafio para poder entregar uma nova e importante unidade de Saúde para a cidade”, afirmou.

Nome da nova unidade homenageia ex-profissional de saúde de Maricá

Elenir Umbelino de Mello, conhecida carinhosamente como Dona Bilú, nasceu em 12 de julho de 1936 e faleceu em 22 de julho de 2011. Auxiliar de enfermagem, Dona Bilú trabalhou no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, por mais de 20 anos. Conhecida por sua dedicação, desempenhou a sua profissão com excelência e muito amor à área da saúde.

A filha mais nova da Dona Bilú, Lilia de Mello, de 48 anos, representou a família durante a cerimônia de entrega da unidade. Enfermeira por influência da mãe, Lilia lembrou a trajetória de dedicação profissional da homenageada.

“Foi um exemplo de pessoa, de profissional e mãe. Eu e minha família estamos muito honrados com esse carinho. Nossa mãe que dedicou muito a vida dela à Saúde de Maricá. Ela sempre tratou a profissão com muito amor e por causa dela hoje sou enfermeira com muito orgulho. Fica aqui a nossa gratidão”, agradeceu