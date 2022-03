Caminhada em Araçatiba encerra as comemorações do mês da mulher - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 28/03/2022 13:10

Publicado 28/03/2022 13:10

Maricá - Centenas de pessoas estiveram na orla de Araçatiba neste fim de semana para participar dos eventos que encerraram o mês das mulheres: no sábado (26/03), ocorreu o "esquenta" para a 1ª Corrida e Caminhada pela vida das Mulheres, realizada neste domingo (27).

As atividades, promovidas pela Prefeitura de Maricá, através da Coordenação de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, fecharam as homenagens do mês de março, que marca a luta das mulheres por direitos e por igualdade de gênero.



“Tivemos uma adesão muito grande, com ótima receptividade da população, tanto no sábado quanto hoje [domingo]", disse Luciana Piredda, coordenadora de Políticas para as Mulheres. "Com a participação de diversas secretarias, pudemos oferecer serviços públicos aos visitantes, e promovemos um desfile de moda, com apoio do banco Mumbuca, parceiro também na campanha de arrecadação de absorventes, que arrecadou cerca de 500 pacotes neste fim de semana. Muita gente nos procurou e disse que quer continuar doando para esta campanha, que lança luz sobre o problema da pobreza menstrual”, acrescentou ela.



Entre as opções, orientação jurídica oferecida pela Secretaria de Defesa do Consumidor, distribuição de kits de alimentos orgânicos pela Secretaria de Agricultura, Feira Solidária e informações sobre o Programa Renda Básica de Cidadania (Cartão Mumbuca), com a Secretaria de Economia Solidária, informações sobre Seguro Desemprego, emissão de Carteira de Trabalho e sobre vagas de emprego, com a Secretaria de Trabalho, aferição de pressão, teste de glicose e programa antitabagismo com a Secretaria de Saúde.



Ainda no sábado, a orla de Araçatiba recebeu o projeto Expo Mães Maricá – feira com exposição de roupas e acessórios para grávidas, bebês e crianças –, apresentações artísticas e musicais, recreação infantil, feira livre solidária e poesia. No domingo pela manhã, a Corrida e Caminhada seguiu em direção à Praça Tiradentes, onde foram oferecidos vários serviços da Prefeitura e também de parceiros, em uma grande ação social com foco nas mulheres, mas aberta a toda a população. O fim de semana foi encerrado com a participação do Teatro das Oprimidas, cabendo a Jô Borges e Aldo Correia fechar a noite com muita música.