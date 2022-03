a quadra da Escola de Samba União de Maricá em ensaio de seu novo Samba Enredo: "Revolução pela Alegria" - Foto: Carlos Alberto

Publicado 28/03/2022 10:31

Maricá - A quadra da escola de samba União de Maricá recebeu o seu novo interpréte Ito Melodia, que vai entoar o samba enredo "Revolução pela Alegria", o encontro aconteceu na última na sexta-feira (25), ao lado de Matheus Gaúcho.



Ito Melodia quer brilhar na Intendente Magalhães e trazer para União de Maricá uma nova colocação e que ela vença e vá para à Marquês de Sapucaí.



“Eu já venho frequentando Maricá há muito tempo, sou cidadão maricaense há anos e agora tenho a oportunidade de poder cantar para essa escola maravilhosa, com um samba lindo e um povo vibrante, além de poder representar esta cidade fantástica. É uma satisfação imensa poder passar minha experiência ao Matheus Gaúcho, que está muito bem preparado e canta muito, essa união tem sido muito fácil. Em breve estaremos na Sapucaí e no Grupo Especial”, afirmou Ito.

O Matheus Gaúcho (já intérprete da escola) conta que a parceria com Ito Melodia trará mais entoação do samba durante o desfile: “Além de um amigo, Ito é uma referência, um cara que sempre me inspirou. Cantar ao lado dele é uma sensação muito bacana e juntos vamos rumo a Sapucaí. Já fizemos a gravação do samba para o clipe e hoje o apresentamos oficialmente”, contou ele.