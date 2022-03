Robério Souza, campeão peso pesado de boxe ganhador do cinturão "Titanium Arena" - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 28/03/2022 20:01 | Atualizado 28/03/2022 20:09

Maricá - "Duas feras brabas" foi assim que os expectadores da luta de boxe de Robério Souza contra Mark Hunt se referiram na noite de ontem (domingo 27) a luta mais aguardada da noite valendo o cinturão de boxe da "Titanium Arena" na categoria dos pesos pesados.



Diversas lutas do MMA Profissional aconteceram na academia Bravo, em Niterói, que foi palco do evento, sem dúvida um grande espetáculo das artes marciais, diversas lutas e apresentações aconteceram durante o final da tarde até a noite, quando começou o confronto de boxe mais aguardado, o lutador Mark Hunt 13 anos mais novo que o experiente professor de artes marciais Robério Souza, manteve o alto nível no confronto e sabia que tinha que decidir logo o confronto por conta da diferença de idade.



Mais experiente que seu adversário, o professor e lutador manteve seu alto nível de combate e conquistou a vitória, levando mais um cinturão para casa. O atleta se mostrou satisfeito com seu desempenho na luta, sendo mais uma vez exigido e se mostrando preparado recebendo o cinturão de campeão no fim.



O evento teve a cobertura para a televisão através do Programa Fabiano MEDINA e a reportagem completa da luta bem como o VT do combate poderá ser visto no próximo sábado às 19 horas pela TV MAIS / Rede COMBRASILTV.

Robério agradeceu a todos os incentivadores de sua carreira e levou mais uma conquista pra casa; desta vez o cinturão de pesos pesados de boxe da "Titanium Arena" e promete muito mais por aí, enquanto tiver disposição, seguira lutando, ensinando e incentivando o esporte.

Toda a equipe da redação do Jornal O DIA Maricá lhe parabeniza por mais essa conquista.