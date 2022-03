Prefeitura entrega orla do Marine nesta terça-feira - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2022 09:54 | Atualizado 29/03/2022 09:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregará nesta terça-feira (29/03) a obra de revitalização da orla do Marine, localidade do bairro de São José do Imbassaí. A intervenção, a cargo da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), tem o objetivo de transformar a região em uma estruturada área de convivência, assim como já ocorre em Araçatiba, Guaratiba, Amendoeiras, Zé Garoto e João Português. A nova orla será a maior do município com uma área total de aproximadamente 100 mil metros quadrados.

O espaço revitalizado ganhará iluminação, pavimentação, paisagismo, quadras poliesportivas de areia, campo de futebol, aparelhos de academia, pump track (tipo de pista que possui percurso com “lombadas” ou “rollers”, que possibilitam a aceleração da bicicleta sem o uso dos pedais), skate parque, além de horta, pomar, parquinho, deck, aviário e estacionamento.