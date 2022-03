Ação da Sanemar vai fazer manutenção e ampliação do sistema, além de conscientizar alunos - Foto: Divulgação

Ação da Sanemar vai fazer manutenção e ampliação do sistema, além de conscientizar alunosFoto: Divulgação

Publicado 29/03/2022 19:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), iniciou na segunda-feira (28/03) o Programa Socioambiental Sanear Educação, que vai passar por todas as escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa tem por objetivo a manutenção e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário das unidades municipais de ensino, instalando, se for necessário, um sistema de filtro, fossa e sumidouro. Faz parte do projeto conscientizar os alunos sobre a importância das ações de saneamento.

O lançamento do programa contou com uma palestra a respeito de saneamento básico e uma atividade prática com brincadeiras educativas voltada aos alunos do quinto ano da Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, em Itaocaia Valley, Itaipuaçu. Além disso, cerca de 150 estudantes, incluindo educação infantil, assistiram atentos a limpeza do sistema de esgotamento sanitário da escola, feita por um caminhão Vacall (limpeza por sucção) da Sanemar.

“Escolhemos começar neste bairro por ser um local simbólico do nosso trabalho onde, além da escola, temos a comunidade e o posto de saúde a ser inaugurados e que também terá seu sistema de saneamento. Este programa feito para os alunos inclui atividades lúdicas para os menores. Queremos atuar na prevenção de problemas ambientais, garantindo a preservação do solo e, através deles, multiplicando a conscientização junto às famílias”, frisou a presidente da Sanemar, Rita Rocha.

Programa repercute bem entre alunos e professores

Entre os pequenos, o objetivo parece ter sido alcançado. Aluno do 5º ano, Nathan Magalhães falou sobre o que aprendeu durante as palestras. “Não sabia que o esgoto era tratado e que a água pode ser reutilizada depois disso. Achei legal e vou contar para meus pais”, opinou o estudante.

Para a diretora da escola em Itaocaia Valey, Denise Aparecida Correia, o evento veio de encontro a um anseio da escola. “Sempre falamos aqui sobre a importância da preservação, principalmente por nosso bairro estar em uma zona de Mata Atlântica, e o projeto era exatamente o que a gente queria. A ideia é maravilhosa!”, classificou ela.